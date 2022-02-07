Заболеваемость коронавирусом упала на 37% в Петербурге

Еще 13 тысяч человек заболели коронавирусом в Петербурге на 7 февраля Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге резко снизилась заболеваемость коронавирусом. Последние четыре дня в городе ежедневно выявляли более 21 тысячи зараженных. Однако в понедельник, 7 февраля 2022 года, суточная заболеваемость резко упала на 37 процентов. Об этом сообщает оперативный штаб по COVID-19.

- В понедельник в Петербурге выявлено 13 372 новых случая заражения коронавирусом. Также за сутки выздоровели 3359 человек, еще 64 скончались в следствии болезни, - рассказали в оперштабе.

Последние данные по ковиду / Фото: Яндекс

В общей сложности за время пандемии в Северной столице коронавирус был выявлен у 1 157 352 человек, из них выздоровели 893 787 и скончались 30 331 пациентов.

Добавим, что тем временем большой рост заражений наблюдается в Ленинградской области. За сутки там выявлено 2323 заболевших, еще 409 выздоровели и 4 скончались. В общей сложности в регионе заболели 129 478 человек, из них выздоровели 105 556 и умерли 3197 местных жителей.