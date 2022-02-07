Корейская компания закрыла сделку по покупке завода Ford во Всеволожске

Завод во Всеволожске официально продан корейской компании. Фото: Knight Frank

Корейский производитель авткомпонентов Sungwoo Hitech закрыл сделку по покупке завода Ford во Всеволожске. О завершении процедуры сообщает консалтинговая компания Knight Frank. Сумма сделки не разглашается.

- На финальном этапе переговоров несколько компаний претендовали на покупку завода Ford, но в итоге выбор пал на компанию Sungwoo Hitech, предложившей наиболее привлекательные условия, - отмечают в пресс-службе Knight Frank.

В результате сделки корейская компания получила производственный комплекс во Всеволожске, состоящий из 36 зданий площадью 69 тысяч квадратных метров и земельный участок площадью 27 гектаров. Здесь будут изготавливать детали для российского автозавода Hyundai.