Мужчина выстрелил в лицо соседу в Петербурге

Мужчина выстрелил в лицо соседу из газового пистолета в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге мужчина выстрелил в лицо соседу во время конфликта. Во втором часу ночи 6 февраля 2022 года в экстренную службу поступило сообщение о том, что в парадной дома 45 по шоссе Революций произошла стрельба. На место выехали сотрудники полиции, рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

- Прибыв на вызов, полицейские выяснили, что в парадной дома между соседями 52-летним и 33-летним мужчинами возник конфликт. На какой именно почве не уточняется. В ходе ссоры старший выстрели в лицо своему оппоненту из газового пистолета, - рассказал источник.

Стрелка задержали и доставили в отделение полиции для разбирательства. Пострадавший самостоятельно обратился в травмпункт. Оказалось что от выстрела у него начался конъюктивит обоих глаз, а также появился перелом костей носа. В удовлетворительном состоянии после оказания помощи его отпустили домой.

На стрелка возбудили уголовное дело о хулиганстве. Ему грозит до семи лет тюрьмы.