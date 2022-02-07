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Общество7 февраля 2022 9:46

Службы усилили уборку в Петербурге из-за оттепели

Чтобы не было застоя талой воды, в городе начали прочищать патрубки
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Дорожники усилили работу по прочистке патрубков из-за пришедшей в Петербург оттепели

Дорожники усилили работу по прочистке патрубков из-за пришедшей в Петербург оттепели

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербург пришла оттепель и весь снег начал активно таять. В связи с этим дорожные службы в городе активно принялись за уборку. Так, чтобы талая вода не застаивалась на дорогах специалисты усилили работу по прочистке патрубков. Об этом 7 февраля 2022 года рассказали в комитете по благоустройству.

- Одновременно с этим продолжается интенсивная расчистка проезжей части и тротуаров, обработка дорожного полотна противогололедными материалами, сбор и вывоз снега, - заявили в комитете.

А работы у служб не мало. За прошлую неделю в городе выпало почти 15 сантиметров снега. Специалисты вывезли из Петербурга 306 тысяч "кубов" снега, которые отправили на специальные пункты для утилизации.

7 февраля на уборку города вышли 1,2 тысячи дворников и более 1 тысячи единиц техники. Также в садах и парках Петербурга трудятся более 700 специалистов.