Службы усилили уборку в Петербурге из-за оттепели

Дорожники усилили работу по прочистке патрубков из-за пришедшей в Петербург оттепели Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербург пришла оттепель и весь снег начал активно таять. В связи с этим дорожные службы в городе активно принялись за уборку. Так, чтобы талая вода не застаивалась на дорогах специалисты усилили работу по прочистке патрубков. Об этом 7 февраля 2022 года рассказали в комитете по благоустройству.

- Одновременно с этим продолжается интенсивная расчистка проезжей части и тротуаров, обработка дорожного полотна противогололедными материалами, сбор и вывоз снега, - заявили в комитете.

А работы у служб не мало. За прошлую неделю в городе выпало почти 15 сантиметров снега. Специалисты вывезли из Петербурга 306 тысяч "кубов" снега, которые отправили на специальные пункты для утилизации.

7 февраля на уборку города вышли 1,2 тысячи дворников и более 1 тысячи единиц техники. Также в садах и парках Петербурга трудятся более 700 специалистов.