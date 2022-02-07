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Здоровье7 февраля 2022 10:19

Более 600 человек с коронавирусом госпитализировали в Петербурге за сутки

Всего в больницах с инфекцией находятся более 8,6 тысяч пациентов
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге госпитализировали еще 600 человек с коронавирусом

В Петербурге госпитализировали еще 600 человек с коронавирусом

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Очередная волна коронавируса продолжается в Санкт-Петербурге. По данным администрации города на 7 февраля 2022 года за последние сутки в городе были госпитализированы более 600 зараженных. В больницах в общей сложности находятся более 8,6 тысяч пациентов.

- За сутки в больницы города были госпитализированы 606 человек с коронавирусом и пневмониями, еще 249 выписаны, - рассказали в Смольном.

На данный момент в Петербурге помощь зараженным оказывают в 21 больнице. В стационарах для лечения больных развернуто 9,8 тысяч коек.

Среди тяжело больных 644 пациента, которые находятся в реанимации. Еще 336 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

На амбулаторном лечении дома находятся более 153 тысяч человек. Напомним, что теперь открыть и закрыть больничный лист можно дистанционно по телефону 122.

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