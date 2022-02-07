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Общество7 февраля 2022 10:31

Жители 430 тысяч квартир Петербурга получат квитанции «Петроэлектросбыта» со строчкой за вывоз мусора

Счета придут за январь
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Оплачивать вывоз мусора придется по новым квитанциям. Но не всем.

Оплачивать вывоз мусора придется по новым квитанциям. Но не всем.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Около 430 тысяч собственников квартир в Петербурге получат январские новые квитанции от «Петроэлектросбыта», в которых будет графа с оплатой за вывоз мусора. Расчетный центр компании договорился с единым мусорным оператором и теперь будет выставлять счета горожанам.

- Строка «Обращение с ТКО» (твердые коммунальные отходы) появится потребителей, дома которых были переведены на прямые договоры с АО «Невский экологический оператор», - сообщает пресс-служба «Петроэлектросбыта».

Изменения будут отображены в личном кабинете на сайте и в мобильных приложениях. Задать вопросы по оплате услуг можно по номеру «горячей линии»: +7 (812) 303-80-90.

У остальных петербуржцев оплата за вывоз мусора останется в квитанциях за коммунальные услуги. При этом, с ноября, власти намерены вести одну квитанцию на все. Она будет объединять плату за электричество, воду, отопление, услуги ЖКХ и так далее.

Напомним, что с 1 января «Невский экологический оператор» является единственной структурой, отвечающей за обращение с отходами в Петербурге.