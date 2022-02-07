Видео выпуска зайца из Летнего сада в лес показали в садах Русского музея Петербурга

Пресс-служба садов Русского музея показала выпуск зайца на волю / Фото: Пресс-служба садов Русского музея

Приключения зайца-русака в центре Санкт-Петербурга завершились. Ушастого гостя отловили и отправили домой в лес. В понедельник, 7 февраля 2022 года, пресс-служба садов Русского музея показала видео, как пушистик с радостью ускакал по сугробам на поиски новой семьи.

- Несколько раз заяц путешествовал из Летнего сада в Михайловский и обратно. В воскресенье ушастый гость нашел себе небольшое убежище в одном из арт-объектов. Благодаря местной жительнице, которая следила за его перемещениями, специалистам удалось скоординировать свои действия и поймать путешественника, - рассказали в пресс-службе.

После того как зайца поймали, его отвезли на территорию охраняемой природной зоны и отпустили. Теперь он ускакал на поиски своих сородичей, которые там обитают.