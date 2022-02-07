Мокрый снег и до +2 градусов ждет Ленобласть 8 февраля

Ленобласть ждет оттепель и мокрый снег 8 февраля Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградскую область пришла оттепель. Во вторник, 8 февраля 2022 года, в некоторых районах региона ожидается плюсовая температура, а ночью будет идти мокрый снег. Ветер при этом будет меняться с холодного северного на теплый западный. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Ленобласти.

- В ночь на 8 февраля в области будет небольшой, местами умеренный снег и мокрый снег. Температура воздуха от нуля до минус 5 градусов, - рассказали в МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ветер ночью ожидается восточный, северо-восточный 2-7 метров в секунду, днем начнет меняться на северо-западный, западный до 4-9 метров в секунду. Днем в большинстве районов пройдет небольшой сег, а температура воздуха будет стоять от плюс 2 до минус 3 градусов в зависимости от района.

Также МЧС предупредило о том, что на дорогах будет гололед. Поэтому автомобилистам и пешеходам следует быть осторожнее на улице.

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