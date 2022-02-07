Организаторы концертов подали в суд на Смольный из-за карантинных ограничений

Организаторы концертов требуют отменить карантинные ограничения. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Городской суд Санкт-Петербурга зарегистрировал очередной иск к властям города. Причина все та же – антикоронавирусное постановление №121 и регламентируемые им ограничения. На этот раз отменить карантинные меры требуют устроители концертов.

- Административные истцы требуют признать незаконными отдельные положения постановления №121, а также порядка согласования проведения организациями культурных и зрелищных мероприятий численностью более 40 человек, утвержденного распоряжением Комитета по культуре, - сообщает Объединенная пресс-служба судов города на Неве.

Среди истцов к Смольному в целом и Комитету по культуре в частности, значатся ООО «Система концерт», ООО «Мельница №1», ООО «Артистика».

Материалы переданы судье, иск к рассмотрению пока не принят.