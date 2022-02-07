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Общество7 февраля 2022 11:06

Коммунальщики сбросили льдины с крыши в центре Петербурга прямо на припаркованные машины

Очевидцы сняли процесс на видео
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Коммунальщики сбросили льдины с крыш на машины в центре Петербурга

Коммунальщики сбросили льдины с крыш на машины в центре Петербурга

Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге оттепель, коммунальщики в срочном порядке усилили уборку снега и наледи. Однако уборка ледяных глыб с крыши дома напротив метро "Чернышевская" явно понравится не всем горожанам. В понедельник, 7 февраля 2022 года, очевидцы сняли, как коммунальщики сбрасывают льдины с крыши прямо на припаркованные автомобили.

- Бесцеремонное сбрасывание льда с крыш, - подписал свое видео свидетель.

На кадрах видно, как наледь летит вниз и падает прямо на крыши автомобилей, которые стоят возле дома. Отметим, что парковка в этом месте разрешена.

Комментаторы в социальных сетях разделились на два лагеря. Одни стали ругать коммунальщиков, которые портят чужое имущество. Другие же предположили, что в указанном месте должно было висеть предупреждение о предстоящих работах, поэтому автомобилисты сами виноваты, что проигнорировали его. Было ли объявление на самом деле, не уточняется.

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