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Здоровье7 февраля 2022 11:53

В Смольном рассказали, как дистанционно открыть больничный лист в Петербурге

Заявки принимаются по телефону 122
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Смольный объяснил жителям Петербурга, как дистанционно открыть больничный лист

Смольный объяснил жителям Петербурга, как дистанционно открыть больничный лист

Фото: Олег ЗОЛОТО

Начиная с 6 февраля 2022 года жители Санкт-Петербурга могут открыть больничный лист дистанционно. Таким образом приболевшим горожанам не надо будет вызывать врача или сидеть в очередях в поликлиниках. В Смольном подробно рассказали, как это можно сделать.

- Петербуржцы при симптомах ОРВИ или подозрении на коронавирус могут обратиться по телефону 122 и выбрать пункт меню "Вызвать врача на дом и открыть больничный лист". Далее голосовой помощник проведет опрос. Если подтвердится легкое течение болезни, помощник предложит открыть больничный дистанционно, - пояснили в городской администрации.

Далее вся информация будет передана в поликлинику. После этого с пациентом свяжется врач, уточнит состояние здоровье. Если же симптомы не вызовут опасения у врача, он даст рекомендации по лечению и откроет электронный больничный на неделю.

Закрыть больничный можно будет также дистанционно, обратившись по телефону 122.

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