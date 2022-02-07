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Здоровье7 февраля 2022 12:07

Более 16 тысяч человек за неделю отправились на амбулаторное лечение из-за коронавируса в Ленобласти

Дома заболевание переносят 38,8 тысяч пациентов
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Более 16 тысяч человек за неделю отправились на амбулаторное лечение из-за коронавируса в Ленобласти

Более 16 тысяч человек за неделю отправились на амбулаторное лечение из-за коронавируса в Ленобласти

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ленинградской области с каждым днем заболевает все больше людей. По данным администрации региона на 7 февраля 2022 года всего за последнюю неделю на амбулаторное лечение из-за коронавируса и ОРВИ отправились более 16 тысяч человек.

- Сегодня на амбулаторном наблюдении по COVID-19 и ОРВИ находятся 38,8 тысяч пациентов, за неделю их количество увеличилось более чем на 16 тысяч - в прошлый понедельник было 21,9 тысяч заболевших, - сообщил председатель комитета по здравоохранению Ленобласти Сергей Вылегжанин.

Напомним, что рост заражения среди населения высокий. За последние сутки в регионе было выявлено еще более 2,3 тысяч заболевших коронавирусом. Причем, из них привиты были лишь восемь человек. Они тоже находятся на лечении в домашних условиях.

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