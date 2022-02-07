В Петербурге врачи перестали ходить на вызовы к больным с легкой формой ОРВИ

Больным с легкой формой ОРВИ придется идти к врачу своими ногами. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге врачи более не ходят на вызовы к пациентам с легкими симптомами ОРВИ или коронавируса. Об этом, после звонка из поликлиники, внезапно узнал сотрудник «КП-Петербург», который с утра оставлял заявку по номеру 122.

- Заявку приняли. Потом на номер сотового пришла СМС, что врач придет сегодня. А днем поступил звонок с городского номера. Мне сказали, что поскольку температуры нет и форма болезни легкая: насморк и кашель, то надо идти в поликлинику своими ногами. Врачи на такие вызовы больше не ездят. Распоряжение от 6 февраля, - рассказал сотрудник «Комсомолки».

Тесты на коронавирус, по словам медиков, при легкой форме теперь тоже поголовно не делают – на усмотрение врача.

А чтобы не стоять в очереди, звонившие предложили записаться на конкретное время на сайте Горздрава.

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