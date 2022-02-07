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Общество7 февраля 2022 12:49

Царское Село поделилось фотографиями сказочного тумана

Густая пелена накрыла Екатерининский парк
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Царское Село показало фотографии Екатерининского парка в тумане / Фото: Царское Село

Царское Село показало фотографии Екатерининского парка в тумане / Фото: Царское Село

В Санкт-Петербург пришла оттепель и утром 7 февраля 2022 года Царское село накрыло густым туманом. Белая пелена полностью заволокла Екатерининский парк, создав сказочную и очень поэтическую атмосферу. Снимками красоты поделились работники музея-заповедника.

Туман стер линию горизонта / Фото: Царское Село

Туман стер линию горизонта / Фото: Царское Село

- Туман сегодня утром был классический. Хотелось мечтать, писать стихи, вспомнить первую любовь. Взяли себя в руки и увековечили для вас эту ускользающую красоту. И правильно сделали, потому что часа два спустя в парке все стало совсем по-другому, - рассказали в пресс-службе Царского Села.

На кадрах белая дымка плотно укрывает парк, пряча деревья и горизонт, создавая ощущение бесконечности пространства.

Вид сразу приобрел сказочную атмосферу / Фото: Царское Село

Вид сразу приобрел сказочную атмосферу / Фото: Царское Село

Посетители парка высоко оценили снимки, отметив, что зимой Царское Село не менее красиво, чем в весенний или летний сезоны.

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