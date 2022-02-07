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Звезды7 февраля 2022 13:02

Арт-пространство появится на Думской улице в Петербурге

Оно разместится в здании городской думы
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Многофункциональное арт-пространство появится на Думской улице в Петербурге

Многофункциональное арт-пространство появится на Думской улице в Петербурге

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге на одной из самых знаменитых барных улиц города - Думской улице - появится многофункциональное арт-пространство. Как пишет 7 февраля 2022 года издание "Мойка78", его будут совместно создавать комитет по культуре города и центр "Чайковский".

- Новое арт-пространство появится в здании бывшей городской думы. Об этом рассказал председатель комитета по культуре Федор Болтин. Сейчас в планах проектирование и реконструкция здания, - пишет издание.

Арт-пространство займет сразу несколько этажей городской думы. Там планируют разместить мультимедийные зоны, концертный зал, электронную библиотеку музыки, а также залы с интернет-трансляцией различных событий.

В комитете считают, что новое арт-пространство станет притяжением для горожан и гостей Северной столицы. Первые мероприятия планируется провести в 2024 году.