Суд не смог рассмотреть дело по магазину в доме Зингера

Суд по дому Зингера не состоялся. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Суд Петербурга не смог рассмотреть дело о расторжении договора аренды с нынешним собственником книжного магазина в знаменитом доме Зингера (Дом книги) на Невском проспекте. Владелец здания планировал заключить договор с другим арендатором, подконтрольным властям Петербурга книжным магазином. Но в планы вмешался ковид -судья заболел.

- Сегодня в Арбитражном суде Петербурга и Ленинградской области должно было состояться судебное заседание по книжному магазину в доме Зингера. Однако его отменили. Новая дата рассмотрения пока не известна, - пишет сайт spbdnevnik.ru.

Напомним, что у собственника здания есть договоренность с властями города о сохранении профиля торговых площадей на первом и втором этажах. До 1999 года здесь был магазин городской книготорговой сети. Потом его сменил коммерческий арендатор - ООО «Книжный магазин №1». Сейчас его торговая точка занимает 4000 квадратных метров в Доме книги.