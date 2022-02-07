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Общество7 февраля 2022 13:06

Суд не смог рассмотреть дело по магазину в доме Зингера

Заседание пришлось отложить
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Суд по дому Зингера не состоялся.

Суд по дому Зингера не состоялся.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Суд Петербурга не смог рассмотреть дело о расторжении договора аренды с нынешним собственником книжного магазина в знаменитом доме Зингера (Дом книги) на Невском проспекте. Владелец здания планировал заключить договор с другим арендатором, подконтрольным властям Петербурга книжным магазином. Но в планы вмешался ковид -судья заболел.

- Сегодня в Арбитражном суде Петербурга и Ленинградской области должно было состояться судебное заседание по книжному магазину в доме Зингера. Однако его отменили. Новая дата рассмотрения пока не известна, - пишет сайт spbdnevnik.ru.

Напомним, что у собственника здания есть договоренность с властями города о сохранении профиля торговых площадей на первом и втором этажах. До 1999 года здесь был магазин городской книготорговой сети. Потом его сменил коммерческий арендатор - ООО «Книжный магазин №1». Сейчас его торговая точка занимает 4000 квадратных метров в Доме книги.