Трассу "Россия" в Ленобласти перекроют вечером 7 февраля

Трассу "Россия" в Ленобласти полностью перекроют вечером 7 февраля / Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

В Ям-Ижоре Ленинградской области вечером 7 февраля 2022 года перекроют трассу М-10 "Россия". Об этом автомобилистов предупредили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад. Перекрытие запланировано в связи с тем, что на мосту через реку Ижора начнется реконструкция.

- Движение транспорта на 672 километре федеральной автомобильной дороги М-10 "Россия" Москва – Санкт-Петербург в Тосненском районе Ленинградской области будет полностью перекрыто с 22:00 до 22:30 часов 7 февраля, - сообщили в пресс-службе компании.

Кроме того, с 7 февраля по 30 июня на мосту перекроют две полосы движения в сторону Москвы. Автомобилисты будут проезжать участок по двум оставшимся полосам.

Отметим, что реконструкция проводится для того, чтобы создать разворотную петлю с путепроводом, обновить мост и реконструировать перекресток с улицами Павловская и Пушкинская.