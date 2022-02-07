Метеоролог пообещал жителям Петербурга неделю слякоти с «танцами вокруг ноля»

Всю неделю горожане смогут хлюпать по лужам. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Северная столица вошла в полосу потепления. Как минимум до выходных в городе будет слякотно, а термометры днем станут показывать плюсовые температуры. Вместе с небольшими «минусами» ночью, горожане познают все прелести гололеда.

- Вся неделя у нас будет с танцами вокруг ноля. Чаще 0…+2 градуса. Но в отдельные ночи и утренние часы может подморозить до -2…-3 градусов. Сильных осадков не ожидается. Будет умеренный снег, в основном мокрый, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» 92.0 FM метеоролог Юрий Куткевич.

Тепло продержится в Петербурге до выходных, после чего февраль вспомнит, что он зима. Температура опустится до -5…-6 градусов. Также начнется и следующая неделя.

Но в целом месяц окажется теплее нормы, а более-менее серьезные холода придут лишь под конец месяца. Но скорого прихода весны это не означает.

- Март у нас климатически – зимний месяц, - отметил метеоролог.

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