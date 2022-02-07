Суд Петербурга продлил меру пресечения и запрет на Интернет Юрию Хованскому

Хованскому продлили запрет на Интернет. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Куйбышевский районный суд Петербурга продлил меру пресечения в виде запрета определенных действий блогеру Юрию Хованскому, которого обвиняют в оправдании терроризма. Более полугода «Хова» провел в СИЗО, прежде чем был освобожден 29 декабря. Ему запрещено покидать квартиру с 10 вечера до 10 утра, посещать массовые мероприятия и общаться с журналистами. Но главное – Интернет тоже под запретом.

- Суд продлил меру пресечения в виде запрета определенных действий Юрию Хованскому сроком по 08.04.2022. Хованский просил не продлевать меру или исключить запрет на использование интернета. Суд отказал, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, что уголовное дело в отношении блогера было возбуждено из-за оскорбительной песни про жертв теракта в театральном центре на Дубровке, спетой еще в 2012 году. За это Хованскому грозит от штрафа до лишения свободы на несколько лет.