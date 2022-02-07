Беременная петербурженка попала в больницу из-за падение сосульки на голову

В удовлетворительном состоянии будущую маму выписали из больницы Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Вечером 6 февраля в НИИ имени Джанелидзе на скорой доставили 27-летнюю петербурженку с сотрясением, закрытой черепно-мозговой травмой и ссадиной лба.

- У торгового центра на улице Белы Куна на голову женщины упала сосулька. В результате этого и были получены травмы. Сама пострадавшая оказалась беременна, - сообщил источник "КП-Петербург".

На момент происшествия женщина была уже на седьмой неделе беременности. Полученные травмы на это не повлияли. В удовлетворительном состоянии будущую маму выписали из больницы.

Однако сама женщина испугалась и хочет обратиться с жалобой в администрацию Фрунзенского района города.

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