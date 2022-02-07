На Охтинском мысе создадут исторический парк для археологических памятников

Исторический парк появится на Охтинском мысе, теперь точно. Фото: "Газпром нефть"

На Охтинском мысе создадут исторический парк, который сохранит археологические памятники и другие находки. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский. Концепцию проекта переработали. Теперь, согласно новым планам, парк благоустроят по контуру бывших фортификационных сооружений. Там установят трехмерную карту с макетом шведской крепости Ниеншанц, а также обозначением очертаний Карлова бастиона.

- Все ценные археологические находки в парке сохранят с помощью современных технологий, их включат в рекреационную зону, они будут доступны для показа посетителям. В парке появится экспозиция на 1,5 тысячи кв.м. об истории Охтинского мыса. Она станет частью будущего Музея археологии, он откроется в Меншиковом бастионе Петропавловской крепости, - рассказывает вице-губернатор Северной столицы.

Напомним, ранее президент Владимир Путин поручил городским властям проработать вопрос о возможности постройки музея на историческом месте. Градозащитники же требовали у Смольного пересмотреть границы мыса, чтобы спасти побольше земли от застройки – на месте появится общественно-деловой центр, его проект одобрила Гоэкспертиза. В Смольном обещают, что вокруг будет много общественных зон с зеленью, кафе и ресторанами.