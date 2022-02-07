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Здоровье7 февраля 2022 16:32

Беглов заявил о вертикальном росте заболевших коронавирусом в Петербурге

По словам губернатора, за минувшую неделю ковид подхватили более 100 тысяч жителей
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге наблюдают вертикальный подъем заболеваемости коронавирусом.

В Петербурге наблюдают вертикальный подъем заболеваемости коронавирусом.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Александр Беглов заявил, что за минувшую неделю в Петербурге коронавирусом заболели более 100 тысяч горожан. В эфире «Радио России» градоначальник подвел итоги сложной семидневки. Как отметил губернатор, рост заражений вырос вертикально, такого подъема в Северной столице еще никогда не было. Напомним, на дому с признаками ОРВИ и легкой формой COVID-19 ан прошлой неделе находилось под 270 тысяч человек.

- Эпидемическая обстановка в Петербурге контролируемая, но остается напряженной. Мы переживаем небывалый подъем коронавируса. По требованию Роспотребнадзора мы вынужденно ввели новые ограничения, касающиеся несовершеннолетних. «Омикрон», в отличие от других штаммов, опасен для детей, - цитируют губернатора в Смольном по итогам радиоэфира.

Тем временем в Северной столице не прекращаются очереди в поликлиниках, несмотря на введенную возможность закрыть больничный лист в дистанционном формате. Как выяснила «КП-Петербург», зараженным ковидом в легкой форме рекомендуют не вызывать врача на дом, а идти самому до медучреждения.

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