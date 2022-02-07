В Ленобласти глыба льда убила рабочего бумажной фабрики

На 63-летнего работника предприятия с крыши упала глыба льда Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

7 февраля на территории бумажной фабрики в городе Коммунар Гатчинского района Ленинградской области погиб мужчина. На 63-летнего работника предприятия с крыши упала глыба льда. Он скончался на месте.

Все произошло прямо на территории фабрики

- После получения сообщения о происшествии к фабрике выехала следственно-оперативная группа. В итоге, по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленинградской области.

Сейчас расследование продолжается. Пока устанавливаются причины произошедшего.

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