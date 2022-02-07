За неделю в Петербурге расчистили от снега почти 60% дворов

В Петербурге снег убрали почти в 60% дворов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшую неделю с 31 января по 6 февраля в Петербурге очистили от снега 58% дворов. Это более 9,3 тысячи внутриквартальных территорий. Об этом заявляют в пресс-службе городского жилищного комитета. По данным Смольного, чище всего сейчас во Фрунзенском районе – там снег убрали вообще со всех дворов. В числе «отличников» коммунальщики еще из трех районов: Курортного, Колпинского и Петродворцового, там осталось очистить еще 3% территорий.

- При этом в Невском, Красногвардейском и Московском районах самые низкие показатели уборки. Дворовые территории должны полностью очистить до конца этой недели (до 13 февраля – Прим.Ред.) в соответствии с актуализированными графиками, - отмечают в жилкоме.

В профильном комитете Смольного обещают каждый день следить за прогрессом или регрессом уборки дворов и координировать районные администрации. График очистки дворов доступен по ссылке.

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