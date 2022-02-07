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Происшествия7 февраля 2022 16:51

6-летняя девочка из Петербурга попала в больницу с сотрясением, ушибами и гематомой после избиений отца

Ребенка оставили в больнице
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
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В состоянии средней тяжести ее оставили в отделении нейрохирургии

В состоянии средней тяжести ее оставили в отделении нейрохирургии

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Вечером 6 февраля в Детскую городскую больницу №19 в Петербурге поступила 6-летняя девочка с серьезными травмами. Оказалось, что над этим постарался отец ребенка.

- Выяснилось, что вечером того же дня, за пять часов до приезда в больницу, девочка была избита собственным отцом. У нее диагностировали сотрясение, контузию левого глаза, отек сетчатки, гематому нижнего века, ссадину лица, ушибы головы, запястья и предплечья, - сообщил источник "КП-Петербург".

Судя по зафиксированным травмам, удары пришлись по голове девочки. В состоянии средней тяжести ее оставили в отделении нейрохирургии. Теперь с отцом будут работать правоохранительные органы.