В клинике Педиатрического университета Петербурга развернули еще 56 ковидных коек для детей

В клинике СПбГПМУ развернули новые койки для детей, больных коронавирусом. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В клинике при СПбГПМУ развернули дополнительные койки в отделении для детей с коронавирусом. По информации пресс-службы Педиатрического университета, добавили еще 50 инфекционных мест и 6 реанимационных. В клинике отмечают, что обычные койки для зараженных детей уже почти полностью заполнились. Еще двоих юных пациентов удалось подлечить и перевести из реанимации в стандартные палаты.

- Соответствующее отделение ориентировано на прием самых сложных по течению болезни детей, с сопутствующими заболеваниями и требующими мультидисциплинарного лечения, - отмечает ректор СПбГПМУ Дмитрий Иванов.

В медучреждении отмечают, что после окончания лечения ребенка от коронавируса, его часто переводят в другие отделения, где юному пациенту продолжают оказывать помощь по неинфекционным заболеваниям. Итого дети могут пролежать в клиники до пары месяцев.

Тем временем в Петербурге за прошлую неделю коронавирусом заболели более 100 тысяч человек.

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