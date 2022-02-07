В клинике Педиатрического университета Петербурга развернули еще 56 ковидных коек для детей

В клинике СПбГПМУ развернули новые койки для детей, больных коронавирусом.
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
В клинике при СПбГПМУ развернули дополнительные койки в отделении для детей с коронавирусом. По информации пресс-службы Педиатрического университета, добавили еще 50 инфекционных мест и 6 реанимационных. В клинике отмечают, что обычные койки для зараженных детей уже почти полностью заполнились. Еще двоих юных пациентов удалось подлечить и перевести из реанимации в стандартные палаты.
- Соответствующее отделение ориентировано на прием самых сложных по течению болезни детей, с сопутствующими заболеваниями и требующими мультидисциплинарного лечения, - отмечает ректор СПбГПМУ Дмитрий Иванов.
В медучреждении отмечают, что после окончания лечения ребенка от коронавируса, его часто переводят в другие отделения, где юному пациенту продолжают оказывать помощь по неинфекционным заболеваниям. Итого дети могут пролежать в клиники до пары месяцев.
Тем временем в Петербурге за прошлую неделю коронавирусом заболели более 100 тысяч человек.
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