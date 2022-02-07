Безмасочник, бросивший сметану в кассира в Петербурге, подает в суд на свою жертву

Буйный безмасочник подает в суд на кассира, которому кинул банкой сметану по голове. Фото: предоставлено "КП"

Безмасочник, который со всей силы бросил банку сметаны в кассира в Петербурге, собирается подать в суд на свою жертву. Об этом «КП-Петербург» рассказал Геннадий, пострадавший сотрудник магазина. Напомним, в отношении буйного мужчины возбудили уголовное дело. Правда, 41-летний бугай не хочет раскаиваться. По словам Геннадия, его обидчик нанял платного адвоката, вместе они закидали следователя ходатайствами с вопросами, почему кассир не обратился в полицию сразу же в тот день, когда получил травму. Более того, безмасочник планирует подать на сотрудника магазина в суд за то, что не обслужили.

- Остался голодным, так и говорит! Без продуктов, товаров первой необходимости, – объясняет странный поступок своего обидчика Геннадий. – После этой истории я написал обращение в Госдуму, чтобы мне помогли. Потому что мужчина неадекватный. Это известно всем. Избил меня и подает в суд, еще. Но на учете он нигде не состоит, я получил ответ на этот вопрос.

Но это не единственный удар, который получил Геннадий. Мужчина признается, что сеть магазинов просит его уйти с работы. Кассиру намекнули, что он якобы опорочил репутацию продуктовой сети.

- Я думаю, я сам не буду выходить на работу в дальнейшем. Потому что у меня сильная психологическая травма, я сложно это переживаю. Я обратился к психологу частному, - говорит Геннадий.

«КП-Петербург» проследит за окончанием резонансного уголовного дела. Безмасочнику-хулигану грозит до 2 лет колонии.