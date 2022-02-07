Женщина погибла в пожаре в «однушке» на проспекте Народного Ополчения в Петербурге

В Петербурге погибла женщина при пожаре в "однушке" в Кировском районе. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Женщина погибла в пожаре, произошедшем в понедельник, 7 февраля, в однокомнатной квартире в доме №141 на проспекте Народного Ополчение в Кировском районе Петербурга. Огонь возник в единственной комнате, площадью в 12 квадратных метров. Очевидцы заметили неладное в 17:52 и быстро сообщили обо всем спасателям МЧС. Пожарные оперативно прибыли на место, но спасти жительницу «однушки» не удалось.

- В комнате горела обстановка на площади четырех квадратных метров. В 18:37 пожар ликвидировали. На месте пожара обнаружили погибшую женщину, - коротко отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Добавим, что пожар потушили силами 11 спасателей и трех единиц техники. Причины происшествия выясняют.