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Общество7 февраля 2022 18:46

Проект застройки Охтинского мыса переработали в пользу исторического парка

В Смольном обещают, что большую часть земли там будут занимать именно что общественные зоны
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Исторический парк появится на Охтинском мысе, теперь точно. Фото: "Газпром нефть"

Исторический парк появится на Охтинском мысе, теперь точно. Фото: "Газпром нефть"

Власти Петербурга совместно с чиновниками из Минкультуры РФ доработали проект застройки Охтинского мыса в пользу будущего исторического парка. По словам вице-губернатора Северной столицы Бориса Пиотровского, теперь на месте благоустроят под общественные зоны значительную часть территории. В частности, 1,5 тысячи квадратных метров отдадут под музейную экспозицию, посвященную истории мыса и археологическим сокровищам.

- В переработанном проекте сказано про проектирование ландшафта парка, благоустройство по внешнему контуру бывших фортификаций, установку трехмерной информационной карты в виде макета крепости Ниеншанц, обозначение очертаний Карлова бастиона и многое другое, - пишет Борис Пиотровский в своем Telegram-канале.

В Смольном обещают максимально озеленить территорию Охтинского мыса, в том числе возле общественно-делового комплекса. Например, там появится зимний сад. А на самом здании сделают обзорную площадку.