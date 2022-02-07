Пьяный мужчина разгромил снегоуборочную технику в центре Петербурга

В центре Петербурга пьяный хулиган разгромил снегоуборочную технику. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Пьяный мужчина разгромил погрузчик снега на Владимирском проспекте в Петербурге. Хулиган с железной трубой буянил в центре города глубокой ночью в понедельник, 7 февраля. Очевидцы сообщили в полицию о «перформансе» буйного мужчины. Сбежать ему не удалось, его оперативно задержали сотрудники вневедомственной охраны.

Водитель ненадолго оставил технику на тротуаре. Похоже, это не понравилось прохожему хулигану. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

- Мужчина разгромил колесный погрузчик «Volvo L-20D-P», спецтехнику на тротуаре оставил водитель, отошедший на время. Задержанного хулигана доставили в местный отдел полиции, - сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

В итоге смена снегоуборочной техники закончилась раньше срока. Автомобилю предстоит ремонт – нетрезвый хулиган успел разбить стекла кабины, фары, а также приборную панель с дорогостоящим оборудованием погрузчика. Мотивы «врага коммунальщиков» выясняют.