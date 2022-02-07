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Общество7 февраля 2022 20:37

На Финляндском вокзале реконструировали прибытие первого поезда по Дороге Победы

К перрону подали ретропоезд в составе паровоза ЭР 796-46
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге вновь реконструировали прибытие первого поезда после прорыва блокады. Фото: ОЖД

В Петербурге вновь реконструировали прибытие первого поезда после прорыва блокады. Фото: ОЖД

В Петербурге на Финляндском вокзале сделали традиционную реконструкцию прибытия первого поезда после прорыва блокады Ленинграда. Фотографии красивой ретротехники показали в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД). Первым к перрону вокзала подали старенький поезд в составе паровоза ЭР 796-46, с вагонами-«теплушками». В этот раз театрализованную реконструкцию посвятили уже 79-й годовщине прибытия легендарного состава – напомним, поезд прибыл в блокадный Ленинград 7 февраля в 1943 году.

Артисты прочитали стихи, а машинист объявил о прорыве блокады и строительстве Дороги Победы. Фото: ОЖД

Артисты прочитали стихи, а машинист объявил о прорыве блокады и строительстве Дороги Победы. Фото: ОЖД

- Грузовой состав с продовольствием прибыл по железнодорожной линии Шлиссельбург – Поляны, вошедшей в историю как Дорога Победы, - отмечают в пресс-службе ОЖД.

Добавим, что реконструкцией мероприятие не ограничилось – зрителям показали древний паровоз Ов 324, созданный еще в далеком 1905 году. А основным грозовым паровозом послевоенной постройки была модель Л 2198. Кроме этого на территории Финляндского вокзала открыли экспозицию, посвященную Дороге Победы.

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