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Происшествия7 февраля 2022 21:01

В Колпино отца с младенцем подпалило при взрыве смартфона

По словам родителя, телефон стоял на зарядке, как вдруг вспыхнул
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Смартфон взорвался возле отца с младенцем в Колпино.

Смартфон взорвался возле отца с младенцем в Колпино.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Колпинском районе Петербурга смартфон взорвался рядом с отцом и младенцем, которому еще нет и года. Все произошло 6 февраля в квартире дома на Заводском проспекте. По словам напуганного родителя, ничто не предвещало беды – телефон просто заряжался. Отец тут же позвонил в «скорую». Бояться было чего, ведь пламя подпалило малыша.

- Медики диагностировали у ребенка термический ожог пламенем первой степени. Пострадала волосистая часть головы. Общее состояние оценили как средней степени тяжести. Отец пострадал незначительно, ожог лба, - отметил источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Отец в итоге отказался госпитализировать ребенка, малыша будут лечить на дому. Сейчас родитель пытается понять, что именно произошло со смартфоном. По факту происшествия полиция организовала проверку.