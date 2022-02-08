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Общество7 февраля 2022 22:15

ФАС приостановила определение подрядчика на реставрацию здания ВШЭ в Петербурге

На работы выделили более 2,1 млрд рублей
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге приостановили определение подрядчика по реставрации здания ВШЭ.

В Петербурге приостановили определение подрядчика по реставрации здания ВШЭ.

Фото: Олег ЗОЛОТО

ФАС приостановила определение подрядчика, который займется реставрацией здания Высшей школы экономики на Васильевском острове в Петербурге. Напомним, на работы выделили более 2,1 млрд рублей. Реставрировать будут дом 3/30 на 10-й линии В.О. От подрядчика потребуют не только обновить здания с сохранением исторической ценности, но и приспособить его под современное использование – это учебный корпус вуза.

Однако в УФАС по Петербургу подали жалобу о приостановлении конкурса. «Строительная компания «Юг» попросила у заказчика, то бишь университета, разъяснить ряд вопросов по части включения суммы НДС в общую стоимость работ по контракту, но ответа так и не дождалась. Из-за этого антимонопольщики приостановили рассмотрение определение победителя тендера.

Тем временем на страничке госзакупки уже черным по белому написано, кому достанутся все лавры.

- Участник, с которым планируется заключить контракт: ООО «ПСК Строймонолит». Предложение участника: 2 129 012 489 рублей, - отмечается на портале госзакупок.