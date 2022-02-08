Последние новости в Санкт-Петербурге на 8 февраля 2022 года: Скандал с увольнением учительницы из гимназии и задержание медсестры по делу об отравлении барием

«КП Санкт-Петербург» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 8 февраля 2022 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«КП Санкт-Петербург» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 8 февраля 2022 года. В Северной столице разгорелся скандал с увольнением учительницы из гимназии. Серафима Сопрыкина пожаловалась в соцсетях, что ее выгнали из-за прочтения стихов Даниила Хармса, мол, директор учреждения назвала его врагом народа. Однако руководитель гимназии отрицает все обвинения и сетует, что стороны расторгли договор из-за несогласованных изменений в учебном плане занятий.

Суд отправил в СИЗО заведующую отделением лучевой диагностики из ГКДЦ №1 на улице Сикейроса по уголовному делу об отравлении сульфатом бария. По последним данным, скончались семь пациентов, проходивших рентген желудка в клинике. Женщина обещает сотрудничать со следствием, но арест все равно был неизбежен. А вот медсестру из отделения отпустили под подписку о невыезде. Тем временем в СИЗО сидит и главврач Евгений Попов.

Врачи перестают выезжать на дом к петербуржцам, болеющим коронавирусом в легкой форме. Теперь пациентам рекомендуют самостоятельно приходить в поликлиники, несмотря на очереди там. Дел в том, что амбулаторное звено сейчас перегружено. Только на прошлой неделе ковид подхватили более 100 тысяч горожан, это небывалый показатель.