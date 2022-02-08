Густой туман накроет Петербург утром 8 февраля

МЧС предупредило о густом тумане в Петербурге утром 8 февраля Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На Санкт-Петербург опустится густой туман. Об этом жителей города 8 февраля 2022 года предупредили в управлении МЧС Северной столицы. Пелена накроет город в утреннее время.

- Утром 8 февраля в Санкт-Петербурге местами туман с видимостью 500 метров и менее, - рассказали в МЧС города со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Днем в городе на Неве будет облачная погода, местами пройдет небольшой мокрый снег. Ветер ожидается северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от минус 1 до плюс 1 града, однако днем преимущественно будут положительные показатели. Из-за этого на дорогах горожан ждет гололед.

Оттепель продолжится практически до конца рабочей недели. В ближайшие два дня в Петербурге временами продолжит идти мокрый снег, а ветер сохранится западных направлений.

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