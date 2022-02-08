Мокрый снег и оттепель продолжатся в Петербурге 8 февраля

Мокрый снег и около ноля будет в Петербурге 8 февраля Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербург как-будто потихоньку начинается приходить весна. Оттепель продолжится в городе. Во вторник, 8 февраля 2022 года, в Северной столице будет тепло, в районе нуля градусов. Правда на дорогах образуется гололед, а также пройдет небольшой мокрый снег. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня Северная столица останется на периферии североатлантического циклона и в регионе сохранится облачная погода, вновь пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, местами образуется гололедица. А вот поступление теплого воздуха к берегам Невы ослабеет и температурный фон немного понизится, - рассказал синоптик.

Днем в Петербурге температура ожидается от минус до плюс 1 градуса, по Ленинградской области от минус 3 до плюс 2 градусов. Ветер западный 3-8 метров в секунду.

В ночь на 9 февраля чуть-чуть подморозит, однако днем снова вернется оттепель.

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