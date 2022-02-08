Уголовное дело возбудили после гибели рабочего от падения глыбы в Ленобласти

В Гатчинском районе по факту падения глыбы льда на работника Бумажной фабрики «Коммунар» возбуждено уголовное дело Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели рабочего фабрики из-за падения глыбы. Все произошло на территории АО "Бумажная фабрика "Коммунар" 7 февраля 2022 года. Погибшим оказался 63-летний мужчина. Об этом рассказали в следственном комитете.

- На 63-летнего рабочего указанного предприятия с крыши упала ледяная глыба. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия, - рассказали в комитете.

На место сразу же после происшествия приехала следственная группа, сотрудники полиции и эксперты. По факту смертельного случая было возбуждено уголовное дело.

Сейчас специалисты проводят следственные действия и устанавливают причины и условия, которые привели к трагедии. Расследование уголовного дела продолжается.

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