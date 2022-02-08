Частный дом сгорел в Лужском районе Ленобласти

В Ленобласти сгорел частный дом Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области произошел мощный пожар в ночь на 8 февраля 2022 года. Пламя охватило частный дома и деревне Наволок Лужского района. Сообщение о возгорании на пульт экстренной службы поступило в 4:48 часов. На место незамедлительно выехала бригада спасателей.

- На место происшествия направилась дежурная смена 135 пожарной части противопожарной службы Ленинградской области в составе восьми человек личного состава и двух единиц техники, - рассказали в пресс-службе МЧС 47-го региона.

По указанному адресу горел частный дом и хозяйственная постройка. Огонь успел охватить более 170 квадратных метров общей площади. Спасатели принялись бороть с огнем и потушили его спустя час.

Пожар был ликвидирован в 5:42 часа. По предварительным данным, пострадавших нет. Сейчас специалисты выясняют причину возгорания.