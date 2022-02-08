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Авто8 февраля 2022 6:11

Огромная пробка собралась на проспекте Славы в Петербурге из-за неработающего светофора

Также на пересечении с Бухарестской произошло ДТП
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Жесткая пробка собралась на проспекте Славы в Петербурге утром 8 февраля

Жесткая пробка собралась на проспекте Славы в Петербурге утром 8 февраля

Фото: СОЦСЕТИ

Утром 8 февраля 2022 года в Санкт-Петербурге началось с пробок. Так, на перекрестке проспекта Славы и Бухарестской перестал работать светофор, что создало очень серьезный затор на дороге. Машины не могут разъехаться. В добавок ко всему в этом месте произошла авария. Об этом очевидцы рассказали в социальной сети.

- Не работает светофор на перекрестке проспекта Славы и Бухарестской, ещё и маршрутка врезалась в легковушки, - рассказали свидетели.

Пострадали ли люди в результате ДТП не сообщается.

Затор растянулся по проспекту Славы в обе стороны от ВИтебского проспекта до Софийской улицы. Спасать положение начала женщина-водитель трамвая. Она вышла на дорогу и начала регулировать движение. Автомобилисты рассказали, что она помогла водителям выбраться из затора.