Огромная пробка собралась на проспекте Славы в Петербурге из-за неработающего светофора

Жесткая пробка собралась на проспекте Славы в Петербурге утром 8 февраля Фото: СОЦСЕТИ

Утром 8 февраля 2022 года в Санкт-Петербурге началось с пробок. Так, на перекрестке проспекта Славы и Бухарестской перестал работать светофор, что создало очень серьезный затор на дороге. Машины не могут разъехаться. В добавок ко всему в этом месте произошла авария. Об этом очевидцы рассказали в социальной сети.

- Не работает светофор на перекрестке проспекта Славы и Бухарестской, ещё и маршрутка врезалась в легковушки, - рассказали свидетели.

Пострадали ли люди в результате ДТП не сообщается.

Затор растянулся по проспекту Славы в обе стороны от ВИтебского проспекта до Софийской улицы. Спасать положение начала женщина-водитель трамвая. Она вышла на дорогу и начала регулировать движение. Автомобилисты рассказали, что она помогла водителям выбраться из затора.