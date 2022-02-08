Вход на станцию метро "Пионерская" в Петербурге ограничили из-за аварийных работ

Вход на станцию метро "Пионерская" ограничили из-за ремонта Фото: Артем КИЛЬКИН

На станции метро "Пионерская" в Санкт-Петербурге начались аварийные работы в зоне эскалаторов. Из-за этого начиная с 7 февраля 2022 года и до окончания работ вход на станцию будет ограничен по утрам, а в вечернее время и вовсе закрыт. Об этом 8 февраля рассказали в пресс-службе городского метрополитена.

- Вниманию пассажиров! В связи с проведением аварийных работ в зоне эскалаторов временно изменяется режим работы наземного вестибюля станции "Пионерская". С 7 февраля и до окончания ремонта по рабочим дням с 07-30 до 10-00 часов вход в вестибюль будет ограничен, - рассказали в городской подземке.

В вечернее время с 17-00 до 10-10 вход будет закрыт вовсе. В пресс-службе отмечают, что время закрытия станции на вход может меняться в зависимости от пассажиропотока. Пассажиров просят заранее планировать свои поездки.