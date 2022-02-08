Неизвестный поджег Mercedes гендиректора компании в Петербурге

В Петербурге полиция разыскивает поджигателя машины Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге полиция разыскивает поджигателя, который пытался уничтожить машину генерального директора одной крупной компании. Поздно вечером 6 февраля 2022 года в экстренную службу поступило сообщение о том, что во дворе дома 7/19 по проспекту Кима горит Mercedes Benz. на место выехали спасатели.

- Когда пожар был потушен, полицейские установили, что возгорание началось под капотом автомобиля. Машина выгорела частично, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

На фасаде школы, которая находится рядом с местом ЧП, установлена камера. Полицейские изъяли ее и просмотрели. На кадрах видно, как неизвестный человек подошел к машине после чего она загорелась.

С места были изъяты зажигалка, пластиковая бутылка, резиновые перчатки, газовая горелка и баллон из-под газа. По факту возбуждено уголовное дело.