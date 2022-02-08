Водитель трамвая разрулила огромную пробку на перекрестке проспекта Славы и Бухарестской

Регулировать движение в пробке пришлось девушке-водителю трамвая. Фото: vk.com/spb_today

Хрупкая женщина-вагоновожатый «разрулила» огромную пробку, которая собралась на загруженном перекрестке проспекта Славы и Бухарестской улицы. Утром вторника здесь отключились светофоры. И наступил полный хаос. Машины сигналили, толкались и пытались пролезть без очереди. Трамваи встали намертво.

- Не работает светофор на перекрестке Славы и Бухарестской. Еще и маршрутка врезалась в легковушки. Женщина-водитель трамвая пытается регулировать движение, - сообщают в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» жители Купчино.

В комментариях водители благодарят вагоновожатую, которая смогла распределить потоки транспорта в час пик, благодаря чему многие успели на работу.

- Спасибо водителю трамвая, которая вышла и начала регулировку движения! Спасибо за таких женщин, которые не «слабый пол», - пишут пользователи соцсетей.

Сейчас обстановка на перекрестке нормализовалась, движение затруднено не сильнее, чем обычно.