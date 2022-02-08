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Происшествия8 февраля 2022 7:23

Двум заместителям главврача медцентра в Петербурге, где пациенты погибли от бария, предъявили обвинение

Ранее следствие задержало медсестру медучреждения
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Двум заместителям главврача медцентра, где от бария погибли семь человек, предъявили обвинение

Двум заместителям главврача медцентра, где от бария погибли семь человек, предъявили обвинение

Фото: Олег ЗОЛОТО

Еще двух человек обвинили в преступлении, связанном с массовым смертельным отравлением барием в диагностическом центре в Санкт-Петербурге. Как сообщили 8 февраля 2022 года в следственном комитете, обвинения предъявлены заместителям главного врача, который ранее уже был арестован.

- В настоящее время двум заместителям главного врача данного центра также предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, решается вопрос об избрании им меры пресечения, - сообщили в комитете.

Напомним, что с декабря 2021 года по январь 2022 года в результате отравления некачественным барием в медицинском центре скончались семь пациентов, которые проходили там обследование.

Ранее уже был задержан главный врач, а также заведующая лучевым отделением центра. Оба находятся под стражей. Также задержана старшая медсестра учреждения. Расследование продолжается.

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