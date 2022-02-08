Сытный рынок снова наказали за нарушение карантинных мер

Сытный рынок снова наказали за нарушения санитарных мер. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петроградский районный суд второй раз наказал Сытный рынок за нарушения санитарных правил. Причем опять за нарушения, выявленные в декабре. Тогда проведенная инспекция выявила множественные недочеты. После этого работу рынка приостановили на 35 суток.

- Защитники в судебном заседании просили строго не наказывать общество, так как все нарушения уже устранены. За отсутствие дезинфектора на служебном входе работа рынка была запрещена на 35 дней, убытки составили более 6 000 000 рублей, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд учел просьбу адвокатов и исключил этот пункт из списка проступков. За отсутствие масок на продавцах руководству рынка выписали штраф в 250 тысяч рублей.

Сейчас рынок работает в обычном режиме.