Амбулаторный коронавирусный центр начал работать в Мурино

В Мурино начал работать амбулаторный COVID-центр Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В городе Мурино в Ленинградской области начал работать амбулаторный коронавирусный центр. Он разместился в бизнес-центре, расположенном в доме 1а по Парковой улице. Об этом 8 февраля 2022 года рассказали в администрации области.

- Работа центра организована Токсовской больницей и Ленинградской областной клинической больницей. Здесь будут оказывать помощь людям с симптомами ОРВИ, а также проводить экспресс-тестирование на коронавирус, - рассказали в администрации 47-го региона.

Кроме того, пациенты могут здесь оставить заявку на оформление больничного листа и получить лекарства.

Ранее аналогичный центр открылся в Кудрово. Он работает на базе Всеволожской больницы. Каждый день он принимает по 300 пациентов.

Также в Мурино работают пять мобильным амбулаторий, которые работают на пересечении проспекта Менделеева и улицы Шувалова, рядом с отделением на Воронцовском бульваре и около станции метро «Девяткино».

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