Финские таможенники рассказали о движении поездов «Аллегро» из Петербурга

Проблем с движением "Аллегро" нет. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Северо-Западное таможенное управление (СЗТУ) провело традиционную встречу со своими коллегами из Финляндии. В ее ходе обсуждались актуальные вопросы сотрудничества. И, в том числе, движение скоростных пассажирских поездов «Аллегро», курсирующих из Петербурга в Хельсинки. Рейсы были возобновлены в середине декабря после почти двухлетнего перерыва.

- На данный момент проблемных вопросов нет, налажено взаимодействие по обеспечению стабильной работы сопредельных пунктов пропуска, - приводит слова главы представительства Федеральной таможенной службы России в Финляндии Виталия Пешкова пресс-служба СЗТУ.

Напомним, что запуск железнодорожного пассажирского сообщения не означает отмены пограничных ограничений. Попасть в Финляндию могут лишь те россияне, у которых есть родные в Суоми, недвижимость там, либо другие веские основания для въезда. Пустят и туристов, привитых одобренной в Евросоюзе вакциной. Точный список ограничений необходимо уточнять перед покупкой билетов.