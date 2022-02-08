Более 8,7 тысяч классов школ Петербурга ушли на удаленку из-за коронавируса

На удаленке из-за коронавируса в Петербурге находятся более 8,7 тысяч классов школ Фото: Олег ЗОЛОТО

Многие школьники в Санкт-Петербурге остаются на дистанционном обучении. И это касается не только учеников с 7 по 11 классы, которые были отправлены на удаленку решением правительства города. Так, не считая старших классов, на 8 февраля 2022 года в школы не вышли более 8,7 тысяч классов. Об этом рассказали в комитете по образованию города.

- По данным на 8 февраля в связи с распространением ОРВИ или выявлением коронавируса на обучении с использованием дистанционных технологий временно находятся 8759 классов в 672 школах, - сообщили в комитете.

Помимо этого, по решению родителей на смешанном формате обучения находятся 5,5 тысяч школьников.

Также на карантин временно закрыты 134 группы в 68 детских садах Северной столицы.

Напомним, что из-за роста заражений ковидом среди детей в Петербурге до 13 февраля действуют ограничительные меры для несовершеннолетних.

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