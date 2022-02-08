Петербургский биатлонист идет на медаль индивидуальной гонки Олимпиады в Пекине

Максим Цветков претендует на медаль на Олимпиаде. Фото: vk.com/mxtsv

Единственный представитель Петербурга в биатлонной сборной России Максим Цветков в эти минуты бежит самую тяжелую дисциплину во всей сетке соревнований – индивидуальную гонку. Спортсмены преодолевают дистанцию в 20 километров с четырьмя огневыми рубежами. И каждый промах оценивается не в штрафной круг, что означает 15-20 лишних секунд, а сразу в минуту, которую приьбавляют ко времени.

После трех этапов сложнейшей гонки Максим Цветков шел в лидерах, деля первые два места с норвежцем Йоханесом Бе. Все – благодаря чистой стрельбе.

Шансы на высшие награды у Цветкова сохранялись до последнего огневого рубежа. Максим попал четыре первых выстрела, и лишь пятый ушел в «молоко».

Это сразу отбросило Максима назад, но он остался в шестерке сильнейших. И на последнем круге он может ногами отработать отставание. Так что шансы на медаль у него остаются.