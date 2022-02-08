Полиция задержала мужчину за изнасилование 12-летней девочки в подземном переходе в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в совершении преступления сексуального характера в отношении школьницы Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину, который изнасиловал 12-летнюю девочку в Калининском районе. Все произошло еще 1 февраля 2022 года. Около 9:30 часов утра у входа в подземный пешеходный переход, расположенный рядом с территорией коллективной автостоянки на улице Руставели, мужчина напал на ребенка и надругался.

- По данному факту следственными органами следственного комитета была проведена доследственная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело, - рассказали в комитете.

Днем 7 февраля у дома 13/2 по проспекту Косыгина был задержан подозреваемый. Им оказался 28-летний житель дома на улице Композиторов. Ранее мужчина был судим за разбои. На данный момент решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, следователи проверяют, был ли этот мужчина причастен к другим нападениям на школьниц.