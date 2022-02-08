Суд вынес приговор мужчине за зверское убийство 19-летней девушки в 2004 году в Петербурге / Фото: пресс-служба судов Петербурга

В Санкт-Петербурге Калининский районный суд 8 февраля 2022 года вынес приговор мужчине за жестокое убийство 19-летней девушки, которое он совершил еще летом 2004 года. В то время подсудимый занимался частным извозом. 6 августа у метро "Пионерская" он посадил к себе в машину незнакомку, но до места так и не довез.

- Во время поездки между мужчиной и девушкой начался конфликт, и водитель решил ее убить. Подъехав к дому на улице Софьи Ковалевской он напал на пассажирку, вытащил ее из машины, не менее 13 раз ударил ножом и отрезал ей левую грудь, после чего скрылся, - рассказали в прокуратуре города.

На суде виновный в убийстве признался, но особой жестокости в своих действиях не увидел.

Суд назначил мужчине 12,5 лет тюрьмы. Однако, так как ранее он был осужден к пожизненному лишению свободы за совершение в 2005 году убийств и разбоев, пожизненное наказание ему сохранили.